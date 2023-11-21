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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Рахмон предложил России сотрудничество по освоению недр Таджикистана

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон предложил России совместно осваивать богатства недр республики. Он заявил об этом после переговоров в Москве с президентом России Владимиром Путиным.

"В недрах Таджикистана разведано 800 месторождений и проявлений полезных ископаемых. Они содержат критически важные ресурсы, имеющие сегодня высокий спрос. Приглашаем российский бизнес к сотрудничеству по освоению этих ресурсов", - сказал он.

Он также сообщил, что на переговорах подробно обсуждалось сотрудничество двух стран по освоению нефтегазовых месторождений Таджикистана, положительно было оценено и взаимодействие по вопросам совместной рекультивации на территории республики, где в прошлом располагались урановые производства.

По словам Рахмона, на качественно новый уровень вышло межгосударственное взаимодействие с Россией в области финансовой информации.

"Наши взаиморасчеты в национальных валютах возросли до 82%", - отметил президент.

Рахмон также заявил, что республика готова предоставить России свою территорию для размещения энергоемких производств с использованием "зеленной энергии".

"Таджикистан имеет возможности для размещения на своей территории энергоемких производств с использованием "зеленной энергии" при минимальном воздействии на окружающую среду. Выражаем готовность к развитию конструктивного взаимовыгодного сотрудничества Россией по этому направлению", - отметил глава государства.

По его словам, с учетом огромных гидроэнерегетических ресурсов страна активно развивает "зеленную энергетику". Рахмон напомнил, что в Таджикистане имеется 13 тысяч ледников, за счет которых формируется 68% водных ресурсов Центральной Азии. По общим запасам гидроэнергетических ресурсов Таджикистан занимает восьмое, а по их удельным запасам на душу населения - второе место в мире.

"Сегодня республика производит 98% электроэнергии на гидроэлектростанциях, то есть из возобновляемых источников - "зеленной энергии", занимая по этому показателю шестое место в мире. Мы намерены удвоить мощности по производству экологически чистой электроэнергии, как ключевой основы для продвижения "зеленной экономики"", - подчеркнул Рахмон.

Эмомали Рахмон Таджикистан Владимир Путин
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