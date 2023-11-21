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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

ЦБ разделит ипотеку на "первичку" и "вторичку" при расчете среднерыночной стоимости кредита

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ планирует уточнить методику расчета среднерыночной полной стоимости кредита (ПСК) по ипотеке, обособив кредиты на первичное и вторичное жилье, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регулятора.

Планируется, что ипотечные кредиты на приобретение жилья в отчетности будут разделены на "первичку" и "вторичку", чтобы особенности формирования цен в одном сегменте рынка недвижимости не влияли на ставки по кредитам на приобретение жилья в другом.

Сейчас для того, чтобы Банк России посчитал среднерыночную ПСК, банки сдают в отчетности средневзвешенные ПСК. Показатель учитывает кредиты как на заключение ДДУ, так и на приобретение квартиры на вторичном рынке, и зависит от их соотношения. Как пояснили в ЦБ, сейчас оно в пользу вторичного рынка, потому что большая часть кредитов на первичном рынке продается по госпрограммам (кредиты, выданные по госпрограммам, в расчете среднерыночной ПСК не учитываются). При этом условия кредитования на первичном и вторичном рынках, как правило, различаются как по качеству обеспечения, так и по кредитному качеству заемщика.

"Поэтому мы решили обособить эти сегменты и таким образом рассчитывать более точные ориентиры для банков по условиям ипотечного кредитования", - заявили в ЦБ.

В июле 2022 года вступили в силу поправки, ограничивающие переплату по ипотечным договорам: стоимость ипотеки не может превышать среднерыночную более чем на треть, как и в случае с потребительскими кредитами.

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