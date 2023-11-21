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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Путин и Рахмон условились углублять оборонное сотрудничество

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Россия и Таджикистан будут укреплять сотрудничество в сфере обороны и безопасности в борьбе с наркоугрозами, а также в военно-технической сфере, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Условились и далее углублять оборонное, военно-техническое и антитеррористическое, антинаркотическое сотрудничество", - сказал Путин во вторник по итогам российско-таджикских переговоров.

"Будем и далее предпринимать усилия по поддержанию мира и стабильности в центрально-азиатском регионе. Для этого в том числе намерены и впредь активно использовать возможности дислоцированной в республике 201-й российской военной базы", - подчеркнул Путин.

Президент РФ Владимир Путин отметил большой вклад своего таджикистанского коллеги Эмомали Рахмона в развитие двусторонних политических, экономических и иных связей.

Вручая главе Таджикистана орден "За заслуги перед Отечеством" III степени, Путин сказал: "Вручение ордена является признанием вашего огромного личного вклада в укрепление дружбы, стратегического партнерства и союзничества между Российской Федерацией и Таджикистана".

По словам Путина, "самые значимые достижения в российско-таджикистанских отношениях - в политике, экономике, науке, образовании, культуре - непосредственно связаны с самой активной позицией, заинтересованным участием и поддержкой всех этих направлений и начинаний".

Российский президент отметил, что между ним и лидером Таджикистана сложились "по-настоящему товарищеские, продуктивные, доверительные отношения". "Это позволяет нам находить взаимовыгодные решения, сообща продвигать многоплановое сотрудничество между Россией и Таджикистаном, последовательно выстраивать их на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов друг друга", - отметил Путин.

Владимир Путин Таджикистан Эмомали Рахмон РФ
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