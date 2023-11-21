Telegram оштрафовали на 4 млн руб. за отказ удалять запрещенный в РФ контент

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы назначил административный штраф в размере 4 млн рублей мессенджеру Telegram за неудаление информации, доступ к которой подлежит ограничению, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Telegram признан виновным в правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 13.41 КоАП. Мессенджеру был назначен максимально возможный штраф, предусмотренный этой статьей КоАП РФ.

Согласно протоколу, мессенджеру было вменено неудаление из различных каналов по требованию Роскомнадзора информации о Вооруженных силах РФ, информации, направленной на дестабилизацию ситуации в стране и содержащей оправдание экстремистской деятельности, а также сведений о незаконной продаже и обналичиванию Пушкинских карт.

Кроме того, во вторник суд оштрафовал на 800 тыс. руб. компанию Akamai (Akamai Technologies Inc.) за непринятие провайдером хостинга мер по ограничению доступа к информации (ч. 1 ст. 13.41 КоАП РФ). Как следовало из материалов, претензии к сервису возникли у прокуратуры Северной Осетии и Роскомнадзора из-за экстремистских аудиозаписей в Apple Music и неудаления объявлений о продаже запрещенных в РФ товаров на маркетплейсе Alibaba.

В течение последних лет крупнейшие интернет-сервисы - Google, Telegram, Facebook (информационный ресурс запрещенной в РФ организации), Twitter, TikTok, фонд Wikimedia - неоднократно привлекались в России к ответственности за неудаление запрещенного контента.