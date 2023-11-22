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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Совет Федерации обсудит бюджет на трёхлетку и заслушает Новака

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Александр Новак в среду выступит на пленарном заседании Совета Федерации в ходе "правительственного часа".

Он расскажет о развитии топливно-энергетического комплекса страны и ответит на вопросы сенаторов.

Кроме того, одним из наиболее важных пунктов повестки заседания будет обсуждение закона "О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов". По этому вопросу перед сенаторами выступят министр финансов РФ Антон Силуанов и исполняющая обязанности главы Счетной палаты РФ Галина Изотова.

Антон Силуанов Александр Новак Совет Федерации
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