Минобороны РФ получило новую партию бомбардировщиков Су-34

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Новосибирский авиазавод (входит в ОАК в составе "Ростеха") изготовил и передал министерству обороны РФ очередную партию бомбардировщиков Су-34, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Очередная партия новых фронтовых бомбардировщиков Су-34 передана Минобороны России в рамках исполнения государственного оборонного заказа. Машины прошли комплекс наземных и летных испытаний", - сказали в "Ростехе".

Первый замглавы госкорпорации Владимир Артяков отметил, что "Ростех" "в полном объеме и своевременно выполняет поставки Су-34 в войска".

"Новосибирский завод один из важных исполнителей гособоронзаказа в контуре ОАК. Уже сегодня на предприятии приступили к выполнению программы следующего года, объемы которой будут значительно увеличены. Создан необходимый производственный задел", - добавил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь, слова которого процитировали в пресс-службе.