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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:35

ФСБ сообщила о ликвидации предполагаемого боевика в Ингушетии

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали в ингушском городе Сунжа вероятного пособника бандгруппы, который открыл по ним огонь, сообщает пресс-служба республиканского УФСБ России.

Ранее правоохранительные органы в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в рамках контртеррористической операции получили информацию о месте нахождения предполагаемого пособника разыскиваемых членов бандгруппы в Сунже.

"При попытке задержания последний оказал сопротивление и открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов из огнестрельного оружия. В результате боестолкновения бандит нейтрализован, его личность в настоящее время устанавливается", - говорится в сообщении.

ФСБ Сунжа Ингушетия
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