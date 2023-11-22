ФСБ сообщила о ликвидации предполагаемого боевика в Ингушетии

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали в ингушском городе Сунжа вероятного пособника бандгруппы, который открыл по ним огонь, сообщает пресс-служба республиканского УФСБ России.

Ранее правоохранительные органы в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в рамках контртеррористической операции получили информацию о месте нахождения предполагаемого пособника разыскиваемых членов бандгруппы в Сунже.

"При попытке задержания последний оказал сопротивление и открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов из огнестрельного оружия. В результате боестолкновения бандит нейтрализован, его личность в настоящее время устанавливается", - говорится в сообщении.