Совфед одобрил закон об обязательном перечислении НДФЛ в бюджет дважды в месяц

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Совет Федерации в среду проголосовал за закон, который вводит с 2024 года обязательное перечисление налоговыми агентами налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в бюджет два раза в месяц.

По замыслу законодателей, эта норма обеспечит стабильные поступления в региональные бюджеты, которые получают 17% от ставки НДФЛ в 20%.

Согласно действующему законодательству, налоговые агенты обязаны перечислять НДФЛ один раз в месяц - за период с 23-го числа предыдущего месяца по 22-е число текущего месяца не позднее 28-го числа текущего месяца. Одобренный сенаторами закон обязывает агентов с 2024 года перечислять НДФЛ в бюджет дважды в месяц: не позднее 28-го числа (за период с 1-го по 22-е число текущего месяца) и не позднее 5-го числа (за период с 23-го числа предыдущего месяца по последнее число текущего месяца).

Кроме того, вводится обязательное уведомление о сумме исчисленного НДФЛ два раза в месяц.

Сейчас уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей, сборов и страховых взносов представляется в налоговый орган не позднее 25-го числа месяца, в котором установлен срок уплаты. С 1 октября 2023 года было введено добровольное уведомление по НДФЛ два раза в месяц.