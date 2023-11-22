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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:35

Президент России заявил, что РФ никогда не отказывалась от переговоров с Киевом

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не отказывалась от мирных переговоров с Украиной.

"Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной. Это Украина, а не Россия публично объявила, что она выходит из переговорного процесса", - сказал глава российского государства, выступая на внеочередном саммите G20 в видеорежиме.

Более того, отметил Путин, "был подписан указ, декрет главы государства, запрещающий вести с Россией такие переговоры".

Президент России отреагировал на выступления некоторых участников саммита относительно "агрессии России против Украины" и сравнил гибель мирных граждан в Донбассе с убийством гражданского населения в секторе Газа.

"Некоторые коллеги уже в своих выступлениях говорили о том, что их потрясает продолжающаяся агрессия России на Украине. Да, конечно, военные действия - это всегда трагедия - конкретных людей, конкретных семей, да и страны в целом, и, безусловно, мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию", - сказал Путин.

"Понимаю, что гибель людей не может не потрясать. А кровавый переворот на Украине в 2014 году, развязанная киевским режимом война против своего народа на Донбассе - это не потрясает, а истребление гражданского населения в Палестине в секторе Газа не потрясает?", - спросил глава государства.

Владимир Путин Украина РФ
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