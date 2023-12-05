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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Песков назвал теоретической возможность переговоров с Киевом в Европе

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Москва по-прежнему готова к переговорам по урегулированию украинского кризиса, заявил RTVI пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и добавил, что переговоры были прерваны Киевом. Публикацию о возможности провести такие переговоры в одной из стран Европы он назвал теоретической.

"Президент неоднократно говорил, что главное для нас - достичь наших целей [по украинскому кризису]. И, конечно, преимущественно мы предпочитали бы это делать политико-дипломатическими средствами. Вот и поэтому мы сохраняем готовность к переговорам", - сказал Песков.

"Известия" со ссылкой на высокопоставленный источник ранее сообщили, что Россия якобы готова на переговоры с Украиной, в том числе на территории западной страны.

На просьбу уточнить, возможно ли это, например, в Венгрии, Песков сказал: "Написано, скорее, принципиальное теоретическое заключение в этой публикации".

При этом Песков напомнил, что переговорный процесс был прерван именно украинской стороной. "Они сами признали, что это было сделано по указке Британии, британцев. Поэтому ситуация вполне очевидная", - сказал пресс-секретарь президента.

Дмитрий Песков Венгрия Украина Великобритания
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