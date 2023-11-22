Работа "ВКонтакте" частично восстановлена

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) зафиксировал частичное восстановление сервисов "ВКонтакте".

"По информации на 18:15 фиксируется частичное восстановление работы сервисов Вконтакте. Со стороны ВК восстановление не подтверждено, работы продолжаются", - говорится в сообщении на портале центра.

ЦМУ был создан на базе подведомственного Роскомнадзору Главного радиочастотного центра в рамках реализации закона о суверенном рунете.

Массовый сбой в работе "ВКонтакте" был зафиксирован в ЦМУ в 15:13 и, по его данным, связан со сбоем в работе оборудования компании. В пресс-службе "ВКонтакте" ранее в среду сообщили "Интерфаксу", что пользователи могут испытывать затруднения с загрузкой части сервисов. При входе на сайт соцсети появлялось сообщение, что страница недоступна, при попытке просмотра уведомлений через приложение – "ошибка загрузки".