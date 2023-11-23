Дети отравились парами хлора в бассейне коттеджного комплекса под Уфой

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Прокурорская проверка проводится после отравления хлором посетителей бассейна коттеджного комплекса в пригороде Уфы, сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По предварительным данным, 21 ноября трое детей в возрасте от 8 до 16 лет и двое молодых людей 18 и 19 лет отдыхали с родителями в арендованном коттедже в деревне Князево. Через некоторое время они почувствовали недомогание и обратились в больницу с признаками отравления парами хлора.

По данным прокуратуры, троих пострадавших - двоих несовершеннолетних и 18-летнего юношу госпитализировали, остальных после оказания медицинской помощи отпустили домой.