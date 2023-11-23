"Волгабас" планирует к 2028 году начать серийное производство водоробусов

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Группа "Волгабас" работает над расширением модельного ряда экологического пассажирского транспорта - планирует запустить производства водоробусов, сообщил генеральный директор группы компаний Алексей Бакулин.

"Мы считаем, за этим направлением (водоробусами - ИФ) большая перспектива. Понимаем, что пока не имеем полностью российского локализованного продукта, но не за горами, когда появятся российские энергоустановки. Я думаю, что через 3-4 года мы будем иметь достаточно хорошее серийное производство водоробусов, (которые будут эксплуатироваться - ИФ) на нескольких опытных маршрутах в стране", - сказал Бакулин на полях промышленно-энергетического форума "ПромЭнергоVolga 2023" в Волгограде в четверг.

По его словам, водоробусы позволят расширить "пробег" компании и выйти на пригородные и междугородные маршруты.

В ноябре 2022 года сообщалось, что группа "Волгабас" намерена открыть на площадке "Ракитное" в ТОР "Хабаровск" сборочное производство городских и междугородних автобусов, а также электробусов и водоробусов для локального рынка Дальнего Востока. На тот момент стоимость проекта оценивалась в 6,7 млрд рублей. Создание полного цикла производства позволит изготавливать до 1 тыс. единиц автобусной техники в год.

"Волгабас" является третьим в РФ производителем пассажирских автобусов большого класса после "ГАЗа" и "КАМАЗа". По данным сайта "Волгабаса", производственные мощности позволяют выпускать до 3 тыс. автобусов в год. Два научно-производственных комплекса компании располагаются во Владимирской и Волгоградской областях.