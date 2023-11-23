Что произошло за день: четверг, 23 ноября

Гибель военкора, задержание директора больницы в Газе и миграционная проблема на границы с Финляндией

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- НАТО будет все больше вовлекаться в конфликт на Украине, уверен Дмитрий Песков. Он также заявил, что альянс продолжит повышать уровень характеристик вооружения, поставляемого Киеву.

- Военкор Борис Максудов скончался в результате ранения в Запорожской области. Накануне репортер телеканала "Россия 24" получил ранение во время съемок репортажа об украинских обстрелах.

- Дополнительные КПП установлены в Мурманской области из-за мигрантов у финской границы. В области введен режим повышенной готовности. Между тем в Финляндии ожидают, что семь из восьми пограничных переходов с Россией будут открыты до Рождества. Пока же агентство ЕС Frontex разместит 50 своих пограничников на этой границе.

- ФСБ сообщила о предотвращении теракта против высокопоставленного военного РФ. Для конспирации злоумышленник использовал велосипед и спецодежду сервиса доставки продуктов.

- Перемирие между Израилем и ХАМАС вступит в силу утром в пятницу. В ХАМАС подтвердили старт четырехдневного перемирия и анонсировали освобождение 50 заложников. Между тем израильскими военными задержан директор крупнейшей больницы в секторе Газа "Аш-Шифа" и его сотрудники. В ЦАХАЛ заявляли, что больница служила штабом ХАМАС.

- Google оштрафовали на 4 млн руб. за неудаление фейков об СВО. В частности, речь идет о распространении на YouTube недостоверной информации о спецоперации на Украине.

- МВД России объявило в розыск председателя движения "Гражданское общество" Михаила Светова (признан иноагентом). Он разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ. Других подробностей в МВД не приводят.

- ФБР не нашло признаков теракта во взрыве Bentley на мосту через Ниагару. На месте взрыва не обнаружено никаких следов взрывчатых веществ. Расследование передано местной полиции, инцидент трактуется как ДТП.