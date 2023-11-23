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ФБР не нашло признаков теракта во взрыве Bentley на мосту через Ниагару

ФБР не нашло признаков теракта во взрыве Bentley на мосту через Ниагару
Фото: John Normile/Getty Images

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - В ситуации со взрывом Bentley на мосту через Ниагарский водопад пока не усматривается террористической угрозы, заявил на пресс-конференции занимавшийся расследованием инцидента агент ФБР Мэтью Миралья. Об этом сообщает CNN.

Офис ФБР в Буффало выпустил заявление о том, что по итогам проверки не было выявлено никакой связи взрыва с терроризмом, а на месте взрыва не обнаружено никаких следов взрывчатых веществ. Расследование передано местной полиции, инцидент трактуется как ДТП.

Также об отсутствии связи случившегося с терроризмом заявили губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул и представитель прокуратуры штата.

Миралья объяснил, что сотрудники ФБР в том числе проверили соцсети водителя Bentley и не нашли в них ничего, что бы наводило на подозрения, что взрыв был терактом.

Ранее стало известно, что на американской стороне Радужного моста над Ниагарой, соединяющего США и Канаду, у КПП на границе взорвался автомобиль. Погибли два человека, находившиеся внутри, по данным CNN, это водитель и его жена. Губернатор Хокул сказала журналистам, что, по предварительным данным, за рулем был житель штата Нью-Йорк. При взрыве был ранен американский пограничник.

На опубликованной американскими властями записи с камеры слежения видно, что автомобиль на большой скорости едет по мокрой дороге, налетает на бордюр на разделительной полосе, затем на ограждение американского КПП, взрывается и загорается, передает АР. По словам очевидцев, после столкновения Bentley взлетела в воздух и взорвалась при падении. Губернатор Хокул сказала, что от сгоревшего автомобиля остался фактически только двигатель.

Источники CNN в правоохранительных органах сказали, что перед ДТП автомобиль двигался на большой скорости. По их информации, находившаяся в машине пара собиралась в тот день поехать на концерт KISS, а узнав, что его отменили, направились в казино на территории США. На Радужном мосту они оказались уже после посещения казино.

После взрыва на несколько часов были закрыты четыре пограничных перехода между Канадой и США, а в международном аэропорту Буффало Ниагара начали досматривать все машины и предупредили пассажиров о дополнительных проверках.

Буффало Кэти Хокул США Нью-Йорк ФБР Ниагарский водопад Канада
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