Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:58

В Кремле считают, что НАТО будет все больше вовлекаться в конфликт на Украине

Альянс продолжит повышение технических характеристик поставляемых Киеву вооружений, полагает Песков

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле уверены, что НАТО будет все больше вовлекаться в конфликт на Украине и продолжит повышать уровень характеристик вооружения, поставляемого Киеву.

"НАТО, несмотря на все раздумья и внутренние мучения, продолжит повышать уровень тактико-технических характеристик вооружений, которые они поставляют Украине. НАТО продолжит дальнейшее повышение степени своей вовлеченности, прямой вовлеченности в этот конфликт. Мне кажется, это очевидно", - заявил "Известиям" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что "это не сможет изменить хода событий на поле боя, не сможет изменить нашей решимости в плане продолжения СВО и достижения всех целей, которые стоят".

Дмитрий Песков НАТО Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Песков заявил, что Россия не представляет угрозы для Европы

Песков заявил, что Россия не представляет угрозы для Европы

Арестован исполнительный директор возвращенного государству Дальнегорского ГОКа

ONGC попросила РФ помочь оформить ее участие в новом операторе "Сахалина-1"

ONGC попросила РФ помочь оформить ее участие в новом операторе "Сахалина-1"

С жены Дмитрия Ананьева взыскали в его конкурсную массу 1,9 млрд рублей, $59 млн и 8,5 млн евро

"Цифра брокер" начнет принудительно закрывать "шорты" по иностранным бумагам на "СПБ бирже"

Военкор Максудов скончался в результате ранения в Запорожской области

ФСБ сообщила о предотвращении теракта против высокопоставленного военного РФ

ФСБ сообщила о предотвращении теракта против высокопоставленного военного РФ

Мурманская область ввела режим повышенной готовности из-за ситуации на границе

Россия с 1 декабря введет запрет на экспорт твердой пшеницы

Россия с 1 декабря введет запрет на экспорт твердой пшеницы

Что произошло за день: среда, 22 ноября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });