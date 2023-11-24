Минобороны РФ получило новую партию истребителей Су-35

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (входит в ОАК в составе "Ростеха") изготовил и передал Минобороны России очередную партию истребителей Су-35С, сообщили в пресс-службе "Ростеха".

"Многофункциональные истребители поколения 4++ Су-35С прошли цикл наземных и летных испытаний в различных рабочих режимах и совершили перелет с аэродрома КнААЗ к месту несения службы", - сказали в "Ростехе".

"Эта партия самолетов Су-35С завершает поставки данного типа воздушных судов по программе текущего года. Предприятия ОАК обеспечивают ВКС России современными авиационными комплексами в строгом соответствии с графиком поставок", - процитировали в пресс-службе слова гендиректора ОАК Юрия Слюсаря.

Слюсарь отметил, что КнААЗ готовится до конца года передать военным очередную партию истребителей пятого поколения Су-57.

Су-35 предназначен для перехвата и уничтожения в дальних и ближних воздушных боях всех классов воздушных целей, борьбы за господство в воздухе, а также для поражения наземных и надводных объектов войск. Су-35 вооружен пушкой калибра 30 мм и имеет 12 точек подвески для бомб и ракет. Боевая нагрузка - 8 тонн. Истребитель может развивать скорость до 2,5 тыс. км/ч, дальность полета достигает 3,4 тыс. км.