Директор департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза Титов назначен замминистра

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Новым заместителем министра сельского хозяйства России назначен директор департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза РФ Максим Титов, пришедший в министерство из "Россельхозбанка".

Постановление о назначении Титова утверждено премьер-министром России Михаилом Мишустиным 24 ноября и опубликовано на сайте pravo.gov.ru.

В тот же день Мишустин освободил Ивана Лебедева от должности замминистра сельского хозяйства по его собственному желанию. Лебедев проработал в Минсельхозе более семи лет и занимал позиции статс-секретаря - заместителя министра и, с 30 ноября 2022 года, замминистра.

Титов родился в 1986 году в Узбекистане, закончил Финансовую академию при правительстве РФ. С 2007 года по 2011 год работал в различных коммерческих структурах. В апреле 2011 года Титов пришел на работу в "Россельхозбанк", где проработал на разных позициях от начальника отдела до замдиректора департамента крупного бизнеса. В Минсельхоз Титов перешел в 2019 году на должность директора департамента регулирования рынков АПК.