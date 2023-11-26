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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Ракету-носитель "Союз-2.1б" с военным спутником запустили с космодрома Плесецк

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - С космодрома Плесецк в субботу выполнен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с военным спутником, сообщили в Минобороны РФ.

"В субботу, 25 ноября, в 23 часа 58 минут с Государственного испытательного космодрома министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России", - говорится в сообщении.

Минобороны РФ Плесецк
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