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Российские библиотеки получили более 2,8 млн книг в рамках нацпроекта "Культура"

Российские библиотеки получили более 2,8 млн книг в рамках нацпроекта "Культура"
Фото: Damian Gillie/Construction Photography/Avalon/Getty Images

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - В рамках нацпроекта "Культура" с 2019 года для российских библиотек было закуплено более 2,8 млн книг, сообщила заместитель министра культуры РФ Надежда Преподобная.

"Всего с 2019 по конец 2023 года будет модернизировано 1080 модельных муниципальных библиотек по всей стране. Уже мы обновили 1050 учреждений. При этом министерство уделило большое внимание не только модернизации, дизайну и цифровизации библиотек, но и, конечно, обновлению книжного фонда. Всего в рамках нацпроекта для модельных библиотек было закуплено более 2,8 млн новых книг", - сказала Преподобная по итогам рабочей поездки в Самарскую область, ее слова привели в министерстве.

Также она сообщила, что в рамках нацпроекта в российские детские школы искусств и училища с 2019 года было поставлено более 50 тыс. музыкальны инструментов. По ее словам, свыше 65% из них отечественного производства.

"По всей стране новыми музыкальными инструментами мы оснастили более 1,5 тысячи образовательных организаций - детских школ искусств и училищ. Поставки идут активно. Большая радость, что благодаря национальному проекту у наших учреждений появилась возможность обновить фонды и получить качественные инструменты и оборудование", - сказала замминистра.

Всего к 2024 году по всей стране в рамках национального проекта "Культура" будет оснащено новыми инструментами и оборудованием более 1,8 тысячи детских школ искусств и училищ.

Надежда Преподобная Минкультуры РФ
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