Экс-руководитель аппарата главы МЧС РФ Сойников получил семь лет колонии

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Дорогомиловский суд Москвы признал бывшего руководителя аппарата главы МЧС РФ Вадима Сойникова виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и отправил отбывать наказание в колонию.

"Сойников признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет колонии общего режима", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Сойников был задержан и арестован в августе прошлого года.

По данным СМИ, в деле идет речь о нарушениях при ремонте ведомственного спорткомплекса в Москве с ущербом 17 млн руб.

Аппарат главы МЧС как структурное подразделение министерства было упразднено весной 2022 года.