Дума рассмотрит проект закона о продлении мер по снижению последствий от санкций

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник рассмотрит в первом чтении проект закона о продлении на 2024 год мер по снижению негативных последствий от недружественных действий иностранных государств, заявил первый зампредседателя нижней палаты парламента Александр Жуков.

"Рассмотрим законопроект, которым предусматривается продление на 2024 год законодательных мер, действовавших до 31 декабря 2023 года и направленных на снижение негативных последствий для российской экономики от недружественных действий иностранных государств и международных организаций", - сказал Жуков журналистам.

В частности, законопроектом (475970-8) предусматривается продление на период 2024 года действия специального регулирования в части полномочий правительства Российской Федерации принимать решения, устанавливающие особенности организации и осуществления действий в сферах: разрешительной и контрольно-надзорной деятельности; корпоративных отношений, государственных (муниципальных) закупок, строительства и градостроительной деятельности, отметил первый вице-спикер Госдумы.

Этот порядок касается и социально-трудовых отношений, а также будет действовать в отношении приема лиц, проживающих за рубежом, в российские образовательные организации, открытия пунктов пропуска через государственную границу РФ; предоставления государственных или муниципальных преференций и иных мер, добавил Жуков.