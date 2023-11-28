"Росатом" до конца года ожидает контрактации зарубежных проектов АЭС малой мощности

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - "Росатом" может до конца 2023 года перейти к контрактации зарубежных проектов АЭС малой мощности, рассказал на "Примаковских чтениях" гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.

Он не уточнил, о каких проектах и странах идет речь, но чуть позже напомнил, что компания, в частности, ведет переговоры с Индией о проектах АЭС малой мощности.

"Росатом" планирует в 2023 году согласовать с индийским заказчиком техническую конфигурацию АЭС и передать ему пред-ТЭО по малой станции, а также планируется завершить работы по пред-ТЭО малой станции для Мьянмы и Киргизии, сообщалось в отчете "Атомэнергопрома" по итогам 2022 года.

Ранее в "Росатоме" отмечали растущий запрос на АЭС малой мощности, который наблюдается по всему миру. Наличие референтных проектов внутри страны позволяет "Росатому" вести активный диалог с зарубежными заказчиками.