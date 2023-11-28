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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:24

"Росатом" завершает работу над контрактом на строительство АЭС в Узбекистане

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Работа над контрактом на строительство АЭС в Узбекистане находится в завершающей стадии, сообщил на "Примаковских чтениях" гендиректор ГК "Росатом" Алексей Лихачев.

"Работа над контрактом продолжается достаточно интенсивно. Я думаю, мы недалеко находимся от подписания контракта", - сказал он.

По его словам, "Росатом" провел ряд изыскательских работ на площадке, дал дополнительные предложения по малой мощности.

В декабре 2017 года правительства России и Узбекистана подписали соглашение в области мирного использования атомной энергии. В сентябре 2018 года было подписано межправительственное соглашение о сотрудничестве в строительстве в республике атомной электростанции по российскому проекту.

"Росатом" планирует построить в республике комплекс из двух энергоблоков с реакторными установками ВВЭР-1200.

Росатом Узбекистан Алексей Лихачев
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