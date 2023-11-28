Рябков сказал, что РФ и США не планируют неформальные встречи в декабре

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Замглавы МИД РФ Сергей Рябков не подтвердил сообщения о том, что представители России и США планируют провести неформальные контакты в декабре.

"Нет, я не могу это подтвердить. Таких планов нет ни на экспертном, ни на ином уровне двусторонних контактов с США по этой теме, да и чисто по двусторонним сюжетам не планируется", - сказал он журналистам в Москве, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".

Ранее в ряде СМИ появились сообщения, в которых говорилось, что представители Госдепартамента США и МИД России могут встретиться для неформальных контактов в декабре нынешнего года. В частности, отмечалось, что встреча может быть посвящена "озабоченностям сторон в вопросе ядерного оружия".