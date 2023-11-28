КС РФ заявил, что принудительное лечение не нарушает прав лиц с расстройствами психики

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Длительность принудительного лечения лиц с психическими расстройствами не может стать основанием для его прекращения, следует из постановления Конституционного суда РФ.

Поводом к проверке статей 97, 99, 100 и 102 Уголовного кодекса РФ стал запрос Салехардского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа.

Салехардский горсуд рассматривает два обращения психоневрологического диспансера о применении принудительных мер медицинского характера в отношении двоих граждан с психическими расстройствами.

Один из них совершил хищение в состоянии ограниченной вменяемости, получил условный срок, а также принудительное лечение у психиатра амбулаторно. Второй был освобожден от уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности в состоянии невменяемости, ему назначили принудительную помощь в психиатрической больнице.

Салехардский суд неоднократно продлевал эти меры по представлению медицинской организации. При очередном обращении суд усмотрел несоразмерность ограничения прав граждан, так как у упомянутых мер нет срока применения.

КС РФ указал, что совершившим преступление лицам с психическими расстройствами назначают принудительное лечение, чтобы не позволить им причинить вред себе или окружающим.

В постановлении отмечается, что принудительные меры медицинского характера являются именно лечением, необходимость и продолжительность которого определяются состоянием психического здоровья данного лица.

Иное означало бы принудительное лечение вопреки состоянию здоровья человека или отказ от него не по медицинским основаниям, подчеркнул КС, что противоречило бы как уголовному закону и закону РФ "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании", так и Конституции.

КС также указал, что судебный контроль направлен на защиту таких пациентов от необоснованного ограничения их прав, а также на защиту общества.

Суд заключил, что оспариваемые нормы соответствуют Основному закону и не предполагают прекращения затянувшегося принудительного лечения - даже если истек срок наказания или испытательного срока при условном осуждении - лишь из-за длительности, так как конечной целью является излечения лица или улучшения его психического состояния.