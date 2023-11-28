Воронежская и Ростовская области, ЛНР и ДНР объединились в содружество "Донбасс"

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Соглашение о создании экономического содружества "Донбасс" подписано во вторник между Ростовской и Воронежской областями, Донецкой и Луганской народными республиками, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

"Соглашение даст новые возможности для использования потенциала каждого региона. Экономики Ростовской и Воронежской областей значимы для всей нашей страны. Поэтому, объединив усилия, мы примем много правильных решений и добьемся нужного эффекта. Создадим совет содружества и будем регулярно взаимодействовать, ежегодно встречаться друг у друга", - написал Гусев в своем телеграм-канале.

В числе основных направлений взаимодействия регионов содружества "Донбасс" станут торгово-экономическая и инвестиционная сферы, промышленная кооперация, предпринимательство, транспорт, ЖКХ, архитектура, строительство и сельское хозяйство.