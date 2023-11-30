Песков назвал абсурдным решение Болгарии не пускать самолет с Захаровой на борту

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле назвали решение болгарских властей не пропускать официального представителя МИД РФ Марию Захарову через воздушное пространство страны необъяснимым и глупым.

"Безусловно, подобная позиция болгарских властей вряд ли может быть чем-то объяснена", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, это решение "не укладывается ни в какие рамки".

"Она (эта позиция) абсолютно абсурдна, можно даже сказать, глупа", - сказал Песков.

"В этой связи хочется обратиться к руководству Болгарии и призвать попытаться из последних сил сохранять трезвость в принимаемых решениях", - заключил пресс-секретарь президента.

Ранее сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Северную Македонию, где 30 ноября - 1 декабря состоится заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

Как сообщили "Интерфаксу" в российской делегации, маршрут полета проходил через воздушное пространство Греции, а не Болгарии, как предполагалось изначально. Болгария разрешила использовать свое воздушное пространство для пролета, однако потребовала, чтобы на борту не находилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сославшись на введённые Европейским союзом санкции. Соответствующее законодательство никак не регулирует подобные случаи, так как речи о пересечении болгарской границы не шло; в связи с этим Россия получила разрешение на пролет от Греции, пояснили в делегации.