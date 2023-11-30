Умер один из основателей советской космонавтики академик Маров

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Один из основоположников отечественной космической программы академик Михаил Маров скончался в четверг на 91-м году жизни, сообщает "Роскосмос".

Маров родился 28 июля 1933 года в Москве. С 1958 по 1962 годы работал в Особом конструкторском бюро 1 (ныне - Ракетно-космическая корпорация "Энергия"), с 1962 по 2008 годы являлся заведующим отделом прикладной механики, планетных исследований и аэрономии Института прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН.

Академик Маров во всем мире признан как крупный специалист в области экспериментальной планетной астрономии. Стоял у истоков советской программы изучения Луны, Венеры и Марса. Издал более 250 научных работ.