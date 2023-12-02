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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Поселок в Курской области подвергся обстрелу ВСУ

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Поселок Тёткино Глушковского района Курской области в субботу обстреляли со стороны Украины, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Выбиты окна в хозяйственной постройке на территории агропредприятия. Повреждено два автомобиля, их собственникам обязательно окажем помощь", - написал он в своем телегам-канале.

Кроме того, губернатор отметил, что в деревне Елизаветовке с БПЛА было сброшено взрывное устройство, повреждений нет.

"Желтый" (высокий) уровень террористической опасности на территории Курской области действует с 11 апреля 2022 года. Территория региона граничит с Украиной и неоднократно подвергалась обстрелам.

Курская область Роман Старовойт
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