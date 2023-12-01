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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Обязательная маркировка безалкогольных напитков началась в РФ с 1 декабря

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Второй этап обязательной маркировки безалкогольных напитков - в стекле и полимерной упаковке (кроме соков, нектаров, растительного молока и компотов) - начался в России с 1 декабря 2023 года. Решение о поэтапном введении обязательной маркировки безалкогольных напитков было утверждено правительством в июне этого года.

Первый этап стартовал 1 сентября и предполагал регистрацию производителей безалкогольных напитков в системе маркировки.

На третьем этапе, с 1 марта 2024 года, маркировка станет обязательной для производителей безалкогольных напитков в банке, в том числе алюминиевой.

С 1 июня 2024 года маркировка будет распространена на соки, нектары, растительное молоко, компоты во всех видах упаковки, а также прочие безалкогольные напитки (за исключением стартующих с 1 декабря 2023 года и 1 марта 2024 года).

В пресс-службе оператора маркировки в РФ ООО "Оператор ЦРПТ" напомнили, что решение начать маркировку сладких напитков связано с увеличением нелегального рынка, объем которого составляет порядка 20% (данные НИФИ Минфина). Введение обязательной маркировки началось сразу после завершения эксперимента, который проходил с 1 июня по 31 августа 2023 года. Многие компании отрасли уже были готовы к ее использованию, так как одновременно работают в сегментах рынке, где маркировка уже действует, отметили в ЦРПТ. "Многие компании кроме сладких напитков выпускают воду в бутылках, ее маркировка осуществляется не первый год. В государственной системе маркировки уже зарегистрировалось почти 83 тыс. участников оборота, из которых более 1 тыс. 361 производители и 870 импортеры", - цитируют в операторе руководителя управления безакцизной пищевой продукции ЦРПТ Юлию Кузьмину.

правительство Минфин
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