Рязанец задержан по подозрению в организации атаки дронов на военный аэропорт

Также он подорвал железнодорожное полотно в Рязанском районе в момент прохождения грузового состава

Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - ФСБ сообщает о задержании подозреваемого в совершении диверсии на железной дороге под Рязанью в начале ноября, а также организации атаки дрона на военный аэропорт "Дягилево".

"Задержан гражданин России и Италии, житель Рязани, 1988 г.р., причастный к совершению диверсионно-террористических актов на объектах военной и транспортной инфраструктуры в Рязанской области", - сообщили в спецслужбе.

Как заявили в ФСБ, согласно показаниям задержанного, в феврале он был завербован сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины в Стамбуле, после чего прошел диверсионную подготовку в Латвии "при непосредственном участии латвийских спецслужб" и в марте вернулся в Рязань.

"20 июля 2023 года по заданию куратора из ГУР МО Украины он изготовил взрывные устройства, которыми снарядил четыре квадрокоптера и с их использованием осуществил атаку на военный аэродром "Дягилево", - заявили в ФСБ.

11 ноября задержанный, по версии следствия, "совершил подрыв железнодорожного полотна в Рязанском районе в момент прохождения грузового состава, в результате которого произошел сход 19 и опрокидывание 15 вагонов".

В ходе следственных действий у подозреваемого изъяты компоненты для изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, средства связи и электронные носители информации, "содержащие фото и видеоотчеты о совершенных им преступлениях", сообщили в ФСБ.

В свою очередь в Следственном комитете РФ заявили, что мужчина подозревается в теракте, незаконном приобретении, передаче взрывчатки.

"В ходе допроса задержанный дал признательные показания. С подозреваемым проводятся следственные действия, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - добавили в СК.