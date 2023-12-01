Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено 30 ноября

Рязанец задержан по подозрению в организации атаки дронов на военный аэропорт

Также он подорвал железнодорожное полотно в Рязанском районе в момент прохождения грузового состава

Рязанец задержан по подозрению в организации атаки дронов на военный аэропорт
Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - ФСБ сообщает о задержании подозреваемого в совершении диверсии на железной дороге под Рязанью в начале ноября, а также организации атаки дрона на военный аэропорт "Дягилево".

"Задержан гражданин России и Италии, житель Рязани, 1988 г.р., причастный к совершению диверсионно-террористических актов на объектах военной и транспортной инфраструктуры в Рязанской области", - сообщили в спецслужбе.

Как заявили в ФСБ, согласно показаниям задержанного, в феврале он был завербован сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины в Стамбуле, после чего прошел диверсионную подготовку в Латвии "при непосредственном участии латвийских спецслужб" и в марте вернулся в Рязань.

"20 июля 2023 года по заданию куратора из ГУР МО Украины он изготовил взрывные устройства, которыми снарядил четыре квадрокоптера и с их использованием осуществил атаку на военный аэродром "Дягилево", - заявили в ФСБ.

11 ноября задержанный, по версии следствия, "совершил подрыв железнодорожного полотна в Рязанском районе в момент прохождения грузового состава, в результате которого произошел сход 19 и опрокидывание 15 вагонов".

В ходе следственных действий у подозреваемого изъяты компоненты для изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, средства связи и электронные носители информации, "содержащие фото и видеоотчеты о совершенных им преступлениях", сообщили в ФСБ.

В свою очередь в Следственном комитете РФ заявили, что мужчина подозревается в теракте, незаконном приобретении, передаче взрывчатки.

"В ходе допроса задержанный дал признательные показания. С подозреваемым проводятся следственные действия, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - добавили в СК.

ФСБ Украина Италия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Пять человек погибли в результате урагана в Крыму

Температура ниже нормы в декабре ожидается только в Москве из всех регионов РФ

Температура ниже нормы в декабре ожидается только в Москве из всех регионов РФ

Пострадавших при пожаре на рынке в Ростове-на-Дону нет

Пострадавших при пожаре на рынке в Ростове-на-Дону нет

Правила разблокировки карты "Тройка" изменятся с 1 декабря

Правила разблокировки карты "Тройка" изменятся с 1 декабря

Произошел пожар на рынке в Ростове-на-Дону на площади до 1,5 тыс. кв. метров

Произошел пожар на рынке в Ростове-на-Дону на площади до 1,5 тыс. кв. метров

Что произошло за день: четверг, 30 ноября

Перевалка грузов в основных черноморских портах РФ возобновлена после непогоды

РФ с 1 апреля 2024 года вводит поэтапную маркировку икры

РФ с 1 апреля 2024 года вводит поэтапную маркировку икры

Максим Решетников: энергопереход не должен подрывать доступ стран к ресурсам для развития экономики

Максим Решетников: энергопереход не должен подрывать доступ стран к ресурсам для развития экономики

Способы авторизации на сайтах РФ через зарубежные сервисы станут незаконными с 1 декабря

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });