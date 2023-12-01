Осужденная за фейки об СВО петербурженка Скочиленко обжаловала приговор

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Александра Скочиленко, приговоренная в Петербурге к сроку в колонии за распространение ложной информации о российской армии, обжаловала приговор, сообщили "Интерфаксу" в объединенной пресс-службе судов города в пятницу.

Из картотеки Василеостровского районного суда северной столицы, который рассматривал дело, следует, что жалоба подана адвокатом накануне.

16 ноября Скочиленко признали виновной по ч.2 ст.207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам ненависти или вражды). Суд назначил девушке наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима. Также ей на три года запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.

Согласно материалам дела, в супермаркете на Васильевском острове она подменила ценники на ложную информацию об использовании российской армии. Вину Скочиленко не признала.