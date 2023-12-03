Три человека погибли в ДТП на трассе в Прикамье

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Дорожная авария на участке трассы Пермь-Екатеринбург в Пермском крае унесла жизни трех человек, сообщил в субботу телеграм-канал регионального управления ГИБДД.

ДТП произошла около 15:50 (13:50 мск) на 77 км автодороги Пермь-Екатеринбург. По предварительным данным, водитель легковой машины выехал на встречную полосу и допустил столкновение с грузовиком. "В результате автоаварии погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля, в том числе несовершеннолетний. Травмы получил водитель большегруза", - говорится в сообщении.