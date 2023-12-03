Четыре человека погибли в результате пожара в жилом доме в Хабаровском крае

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Четыре человека стали жертвами пожара в жилом доме в Охотске, сообщает СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО в воскресенье.

"Николаевским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО возбуждено уголовное дело по факту гибели четверых человек в результате пожара по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.

По информации следствия, возгорание произошло в жилом доме в поселке Охотске, обнаружены тела четверых человек: женщины и троих несовершеннолетних.

Кроме того, в результате пожара был госпитализирован мужчина.

Одна из версий случившегося - ненадлежащая эксплуатация отопительного оборудования.