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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

На развитие рыбного комплекса из Резервного фонда выделено 273,2 млн рублей

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Правительство направит 273,2 млн рублей на развитие рыбохозяйственного комплекса страны. Как сообщает пресс-служба правительства, соответствующее распоряжение было подписано 30 ноября 2023 года.

"Средства из резервного фонда кабмина пойдут в том числе на проведение ежегодных межрейсовых ремонтов и технического обслуживания двух ледокольных спасательных судов - "Суворовец" и "Справедливый", приписанных к Дальневосточному экспедиционному отряду аварийно-спасательных работ", - говорится в официальной информации.

Кроме того, за счет федеральных средств, выделенных Всероссийскому научно-исследовательскому институту рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), будут профинансированы морские экспедиционные исследования по оценке запасов лососевых на Дальнем Востоке и пелагических рыб, например салаки в Балтийском море.

Работа ведется в рамках государственных программ "Развитие рыбохозяйственного комплекса" и "Научно-технологическое развитие Российской Федерации".

Дальний Восток Правительство ВНИРО Балтийское море
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