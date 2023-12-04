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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:51

РФ с 1 июля увеличила поставки зерна в страны ЕС в 2,3 раза

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - РФ с начала текущего сельхозгода (с 1 июля 2023 года) по 1 декабря отгрузила в страны ЕС 2,23 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (968 тыс. тонн), сообщается в мониторинге Российского зернового союза.

Как сообщила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена Тюрина, основные объемы были поставлены в пять стран. Лидером по закупкам стала Испания, на долю которой пришлось 40%. Отгрузки в эту страну выросли в 8,8 раза и составили 850 тыс. тонн против 96 тыс. тонн за этот же период прошлого сезона. На долю Италии пришлось 35% - 812 тыс. тонн против 105 тыс. тонн соответственно (рост в 7,7 раза). Топ-3 замыкает Бельгия с долей 17% - 198 тыс. тонн против 52 тыс. тонн (рост в 3,7 раза).

На четвертом месте Греция, увеличившая закупки в 1,9 раза, до 160 тыс. тонн против 85 тыс. тонн. Затем следует Латвия. Но отгрузки в эту страны упали до 105 тыс. тонн с 410 тыс. тонн годом ранее.

Как уточнила Тюрина, в поставках зерновых и зернобобовых культур в Испанию основные объемы пришлись на горох - 571 тыс. тонн, что в 34 раза больше, чем год назад (16,5 тыс. тонн). Экспорт пшеницы вырос в 25 раз, до 76 тыс. тонн против 3 тыс. тонн в прошлом сезоне. Испания также закупала ячмень, твердую пшеницу и рожь.

Италия за этот период стала самым крупным покупателем российской твердой пшеницы - 583 тыс. тонн против 24 тыс. тонн годом ранее. Отгрузки мягкой пшеницы выросли в 4,6 раза, до 61 тыс. тонн с 13,2 тыс. тонн соответственно. В поставках в Бельгию основное место заняли семена льна, отгрузки которых выросли в 3,8 раза, до 185 тыс. тонн против 49 тыс. тонн в прошлом сезоне. Мягкой пшеницы было отправлено 6,3 тыс. тонн.

Греция увеличила закупки пшеницы почти в 1,6 раза, до 108 тыс. тонн, кукурузы - в два раза, до 26,2 тыс. тонн. Отгрузки пшеницы в Латвию упали до 64,6 тыс. тонн с 325 тыс. тонн в прошлом сезоне, гороха - до 15 тыс. тонн с 56 тыс. тонн соответственно.

Как считает Тюрина, основная причина такого роста поставок на европейский рынок в том, что российское зерно и зернобобовые культуры предлагались по более низкой цене. "За период с 1 июля по 1 декабря дисконт в цене российской пшеницы по отношению к европейской составил $14 за тонну", - сказала она.

ЕС Российский зерновой союз
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