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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Президент РФ просит СПЧ не ослаблять контроль за ситуацией с пытками в тюрьмах

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин призвал Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) держать на контроле ситуацию с пытками в пенитенциарной системе, а также правоохранительных органах и спецслужбах.

"Безусловно, нужно контроль за ситуацией в этой сфере продолжить, без всяких сомнений, выявлять каждые эти уродливые явления в нашей пенитенциарной системе и вообще в деятельности правоохранительных и специальных органов", - сказал глава государства в ходе заседания СПЧ.

Он отметил: "Обязательно надо за этим следить. Иначе, если мы здесь хоть на мгновение упустим что-то, то будем иметь очень серьезные последствия, и с точки зрения единства нашего общества, что чрезвычайно важно, и той самой социальной справедливости, о которой вы говорите".

Президент затронул также проблему необоснованного затягивания на годы предварительного следствия, о чем напомнили члены СПЧ.

"Что касается сроков предварительного следствия: здесь решений было много, но здесь далеко не все решено, надо следить самым внимательным образом", - подчеркнул Путин.

Глава государства считает недопустимым, что "люди за следствием сидят годами, до сих пор".

"Здесь можно говорить много, до утра, но это очень важное направление работы", - добавил президент.

Владимир Путин СПЧ
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