Президент РФ просит СПЧ не ослаблять контроль за ситуацией с пытками в тюрьмах
Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин призвал Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) держать на контроле ситуацию с пытками в пенитенциарной системе, а также правоохранительных органах и спецслужбах.
"Безусловно, нужно контроль за ситуацией в этой сфере продолжить, без всяких сомнений, выявлять каждые эти уродливые явления в нашей пенитенциарной системе и вообще в деятельности правоохранительных и специальных органов", - сказал глава государства в ходе заседания СПЧ.
Он отметил: "Обязательно надо за этим следить. Иначе, если мы здесь хоть на мгновение упустим что-то, то будем иметь очень серьезные последствия, и с точки зрения единства нашего общества, что чрезвычайно важно, и той самой социальной справедливости, о которой вы говорите".
Президент затронул также проблему необоснованного затягивания на годы предварительного следствия, о чем напомнили члены СПЧ.
"Что касается сроков предварительного следствия: здесь решений было много, но здесь далеко не все решено, надо следить самым внимательным образом", - подчеркнул Путин.
Глава государства считает недопустимым, что "люди за следствием сидят годами, до сих пор".
"Здесь можно говорить много, до утра, но это очень важное направление работы", - добавил президент.