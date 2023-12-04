Путин заявил о недопустимости повторения массовых репрессий

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил о недопустимости повторения массовых репрессий, которые были в истории страны.

В ходе заседания Совета по правам человека одним из участников был поднят вопрос о пролонгации действия государственной концепции по увековечиванию памяти жертв политических репрессий, действие которой заканчивается в конце этого года, однако ряд вопросов остается нерешенным.

"Когда мы говорим о жертвах политических репрессий, мы имеем в виду самых разных людей, это и те, кто действительно был противником советского строя, и сторонники, но оказавшиеся в силу разных внутриполитических причин за решеткой (...) Были совершенно случайные люди. Все это важно, но для нас важнее другое, для нас важнее, чтобы ничего подобного не повторялось в истории нашей страны, потому что все это в целом нанесло огромный, трудновосполнимый ущерб для нашего народа и для нашего государства", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что "отсутствие права как такового в решении судеб людей, оно неприемлемо, если мы хотим, чтобы у страны было будущее". "Вот что важно. А в этой связи и вывод: безусловно, эта работа должна быть продолжена", - сказал президент.