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Верховный суд подготовит законопроект об упрощении процедуры банкротства

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Верховный суд России подготовит законопроект об упрощении банкротных процедур, сообщил председатель суда Вячеслав Лебедев.

"Верховный суд РФ с учетом предложений, поступивших от судей арбитражных судов, подготовит законопроект об упрощении банкротных процедур, в том числе о рассмотрении банкротства, связанных со включением требований кредиторов в реестр, без проведения судебного заседания и с изготовлением только резолютивной части, безусловно, при условии отсутствия возражения у сторон", - сказал он на пленарном заседании Совета судей РФ.

По словам Лебедева, также предлагается унифицировать сроки обжалования судебных актов обособленных споров и повысить сумму задолженности юрлица, при которой может быть возбуждено дело о банкротстве.

"Также внесены другие предложение по упрощению процедуры банкротства", - резюмировал председатель ВС РФ.

По данным Верховного суда, за 9 месяцев этого года рассмотрено 64 тыс. дел о банкротстве, на 37% больше чем за аналогичный период прошлого года. Количество обособленных споров превысило 1,5 млн.

Верховный суд РФ Вячеслав Лебедев
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