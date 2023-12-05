Готовившийся к аварийной посадке Ан-12 приземлился в Комсомольске-на-Амуре

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Самолет Ан-12, который готовился к аварийной посадке на аэродроме Хурба (Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край) благополучно приземлился в 19:35 по местному времени (12:35 по Москве) во вторник, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура в телеграм-канале.

По данным ведомства, самолет возвращался в Хабаровский край после перевозки груза в Певек (Чукотский автономный округ). Судно принадлежит авиакомпании "АСЦ СИБНИА-Тест" (Новосибирск).

"В связи с поступлением сообщения о запросе аварийной посадки в аэропорт выехал Комсомольский-на-Амуре транспортный прокурор. Посадка произведена благополучно, на борту находились 8 членов экипажа, которые не пострадали, разрушений воздушного судна нет", - сказано в сообщении.

Транспортная прокуратура в ходе проверки даст оценку действиям аварийно-спасательных служб.

Как сообщалось, самолет Ан-12, экипаж которого доложил об отказе системы руля управления, готовился к посадке в Хабаровском крае.