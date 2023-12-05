Минобороны РФ заявило об отражении атак ВСУ на донецком и купянском направлениях

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Российские военные за сутки отразили четыре атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении и три - на купянском, сообщили в Минобороны РФ во вторник.

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки противника, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Клещеевка и Торецк Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, потери украинской армии на данном направлении составили: до 270 военнослужащих и две боевые бронированные машины.

"На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем в ходе активных действий отражены три атаки штурмовых групп 43-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка и Синьковка Харьковской области", - сообщили в Минобороны РФ.

По словам военных, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Песчаное, Берестовое Харьковской области и Невское (ЛНР).

"Потери ВСУ составили до 35 военнослужащих, две боевые бронированные машины и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сказали в ведомстве.

"На краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр", ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 63-й, 66-й механизированных бригад ВСУ в районах населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики и Серебрянского лесничества", - заявили в Минобороны РФ.

По их данным, общие потери армии Украины составили до 55 военнослужащих и два автомобиля.

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой бригады, 102-й и 128-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Урожайное Донецкой народной республики и Левадное Запорожской области", - сообщили в военном ведомстве.

Там заявили, что за сутки потери ВСУ составили: до 245 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица "Мста-Б" и гаубица Д-30.

"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск отражена атака штурмовой группы 117-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Успеновка Запорожской области", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Дорожнянка Запорожской области.

"Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, четыре пикапа и орудие "Гиацинт-Б", - заявили в Минобороны РФ.

"На херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации общие потери противника составили до 40 военнослужащих, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка М-109 Paladin, артиллерийская система М777 производства США, и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сообщили в военном ведомстве.

Российские военные нанесли удар по оружейному складу 124-й бригады терробороны в районе Херсона, поражена живая сила и военная техника ВСУ в 103 районах, заявили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, также в течение суток сбиты украинский вертолет Ми-8 в районе Песчаного Харьковской области и два украинских истребителя МиГ-29 в Днепропетровской и Николаевской областях.

В Минобороны РФ сообщили, что за минувшие сутки "уничтожены 74 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Сергеевка Луганской народной республики, Горловка, Спорное, Ялынское Донецкой народной республики, Чубаревка, Токмак Запорожской области, Новая Каховка и Ивановка Херсонской области, а также противорадиолокационная ракета HARM".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 547 самолетов, 257 вертолетов, 9 465 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 1 3807 танков и других боевых бронированных машин, 1 187 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7 234 орудия полевой артиллерии и миномёта, 15 939 единиц специальной военной автомобильной техники противника", - говорится в сообщении.