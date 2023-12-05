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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Минкульт предложил продлить нацпроект "Культура"

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Минкультуры РФ подготовило предложения по продлению национального проекта "Культура", сообщила статс-секретарь, замминистра культуры РФ Надежда Преподобная.

Она напомнила, что 2024 год является для нацпроекта завершающим. По словам замминистра, решение о продлении нацпроекта будет приниматься первым лицом государства.

"Мы рассчитываем, что мероприятия будут завершены успешно. Текущий год у нас уже идет традиционно с высоким процентом исполнения как по кассе, так и по мероприятиям", - отметила Преподобная.

Также она отметила возросшую востребованность библиотек с начала реализации программы их модернизации и создания модельных библиотек, рост посещаемости как в малых населенных пунктах, так и в городах.

"Мы видим внимание, и оно кратное. И это говорит о том, что нужно продолжать (работу по модернизации библиотек - ИФ) (...) В маленьких населенных пунктах, безусловно, библиотеки вообще переполненные учреждения. В более крупных населенных пунктах тоже посещаемость выросла", - сказала замминистра.

Минкультуры РФ Надежда Преподобная
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