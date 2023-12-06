"Ростелеком" и "Автодор" обеспечат инфраструктуру сотовой связи вдоль автодорог

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU -ПАО "Ростелеком" и "Автодор" заключили соглашение о сотрудничестве, предусматривающее строительство вдоль автодорог инфраструктуры сотовой связи для предоставления голосовых услуг и мобильного интернета стандарта LTE, говорится в сообщении сторон.

Приоритетная задача сотрудничества - обеспечить качественные услуги связи на участках следующих автомагистралей: М-12 "Восток" в Чувашской Республике и на отрезке Дюртюли-Ачит, М-4 "Дон" (обход Аксая и Краснодара); М-11 "Нева" (обход Твери).

В строительстве антенно-мачтовых сооружений (АМС) в полосе отвода автодорог примет участие ООО "Пилар" - башенная компания Tele2 (принадлежит "Ростелекому"). В портфеле "Пилар" больше 18 тысяч объектов на территории России. "Пилар" будет возводить АМС в интересах размещения оборудования связи всех сотовых операторов вдоль автодорог в управлении "Автодора".

"Автодор" обеспечивает места установки антенно-мачтовых сооружений в полосе отвода автодорог: площадку, точку технологического присоединения, выделение мощности. "Это помогает минимизировать количество АМС для размещения оборудования операторов, оптимизировать объем инвестиций и сократить сроки строительства", - поясняется в сообщении.

Стороны считают, что установка АМС вдоль автодорог федерального значения ускорит темпы строительства сетей мобильной связи. Это, в свою очередь, поможет сотовым операторам исполнить требование законодательства по обеспечению покрытия сетями автомобильных дорог федерального значения.

"Государственная компания под ключ готовит площадки для размещения вышек связи. Это решает ключевые проблемы операторов - такие, как поиск земельных участков, высокие капитальные затраты на устройство подъездных путей и технологическое присоединение вышек связи. В итоге такой подход позволяет значительно (от 1 года) сократить сроки обеспечения дороги высокоскоростной связью", - прокомментировал зампредправления "Автодора" Константин Макиев.

По словам директора по развитию башенной инфраструктуры Tele2 Валентина Полозенко, строительство вдоль автотрасс относится к сложнейшим участкам развития сетей, которое требует инвестиций не только в закупку и монтаж дефицитного телекоммуникационного оборудования, но и в строительство АМС.

"Часто это осложняется отсутствием точек технологического присоединения к сетям энергоснабжения, мест для установки АМС, что влечет кратное удорожание строительства. Сотрудничество с "Автодором" и уже намеченный план возведения вышек на участках автодорог позволят операторам связи улучшить покрытие на важнейших магистралях с потенциалом в будущем размещать дополнительное оборудование следующих поколений на построенных АМС", - объяснил Полозенко.