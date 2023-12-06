Пресечена деятельность банды из 90-х, на счету которой не менее 30 убийств

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники МВД России во взаимодействии с коллегами из ФСБ и СК пресекли деятельность банды, совершившей порядка трех десятков особо тяжких преступлений с 1998 года, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Установлено, что криминальная структура была сформирована в конце 90-х годов прошлого века. Ее лидерами стали бывший военнослужащий Вооруженных сил РФ и сотрудник СОБР ЦРУБОП МВД РФ (в 2006 году погиб в ДТП). В состав банды вошли около 20 человек", - сказала Волк журналистам в среду.

По ее словам, среди фигурантов – действующие сотрудники органов внутренних дел (в том числе подразделений специального назначения и Госавтоинспекции), военнослужащие внутренних войск и Вооруженных сил РФ, а также гражданские лица.

Участники бандформирования совершали преступления на территории Москвы, Московской и Калужской областей, Красноярского края и ряда других субъектов Российской Федерации в период с 1998 года по настоящее время.

По имеющимся у полиции данным, банда специализировалась на тяжких и особо тяжких заказных преступлениях с использованием огнестрельного оружия и взрывных устройств, в том числе убийствах, похищениях людей и разбойных нападениях.

Фигурантам инкриминируется совершение более 30 деяний, среди которых: убийство советника министра путей сообщения РФ в 2002 году в Одинцове Московской области; похищение и убийство владельца коммерческой компании и его бухгалтера в 2002 году в Москве; покушение на убийство консультанта аппарата Государственной Думы РФ в 2003 году в Москве; убийства нескольких лиц, занимающих высокое положение в преступной иерархии, в период с 2002 по 2003 годы; похищение и убийство владельца Красногвардейского рынка Москвы и его сожительницы в 2004 году.

В марте - апреле 2023 года задержаны лидер и шесть активных участников банды. В ходе обысков у них были изъяты несколько единиц огнестрельного оружия с приспособлениями для бесшумной стрельбы, иные средства совершения преступлений, а также похищенное имущество. Следственными органами им предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных п.п. "а", "в", "ж", "з" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц, совершенное с особой жестокостью), п.п. "а", "б", части 4 статьи 162 УК РФ (разбой), частью 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества посредством огня), частью 4 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, сбыт, хранение оружия). Задержанные содержатся в различных СИЗО города Москвы.

В процессе дальнейшей работы задокументирована причастность к банде еще восьми лиц. Сегодня, 6 декабря, они были задержаны по местам своего проживания.

"В числе задержанных – двое действующих сотрудников правоохранительных органов. Один из них до настоящего времени занимал руководящую должность в Федеральной службе войск национальной гвардии РФ. Остальные – гражданские лица, часть из которых в прошлом проходила службу в органах внутренних дел и внутренних войсках", - пояснила Волк.

По данным МВД, лидер банды на протяжении длительного времени проживал на территории Украины, где имеет вид на жительство. При этом он регулярно приезжал в Россию для координации деятельности группировки и руководства рядовыми участниками при совершении преступлений. Добытые криминальным путем деньги он выводил в страну постоянного проживания.

В ноябре 2023 года в отношении предполагаемого лидера банды и ее активных участников дополнительно возбуждено уголовное дело о бандитизме (ч. 1 и 2 статьи 209 УК РФ).