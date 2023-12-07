Суд в Москве арестовал начальника штаба СОБР "Рысь" по делу банды 90-х

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы по ходатайству следствия оправил под арест начальника штаба СОБР "Рысь" Алексея Алпатова и оперуполномоченного Главного управления полицейского спецназа Сергея Волостных по уголовному делу о деятельности группировки, на счету которой, как считает следствие, не менее тридцати убийств с 1998 года. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"В отношении Алпатова и Волостных судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 6 февраля 2024 года", - сообщили агентству в суде в четверг.

Алпатову, согласно информации суда, предъявлено обвинение в похищении человека (пункты "а", "з" части 2 статьи 126 УК РФ) и вымогательстве (пункт "б" части 3 статьи 163 УК РФ), Волостных – в нескольких убийствах группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений или по найму (пункты "а", "в", "ж", "з" части 2 статьи 105 УК РФ).

О масштабном расследовании накануне сообщили в МВД РФ.

По версии следствия МВД, криминальная структура, сформированная в конце 90-х годов, включала в себя порядка 20 человек, среди которых – действующие сотрудники органов внутренних дел, в том числе подразделений специального назначения и Госавтоинспекции, военнослужащие внутренних войск и вооруженных сил РФ, а также гражданские лица.

Как считает следствие, с 1998 года и по настоящее время участники группы совершали тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе убийства, похищение людей и разбойные нападения на территории Москвы, Московской и Калужской областей, Красноярского края и ряда других регионов России.

Фигурантам вменяется совершение 30 преступлений, среди которых: убийство советника министра путей сообщения РФ в 2002 году в Одинцове Московской области; похищение и убийство владельца коммерческой компании и его бухгалтера в 2002 году в Москве; покушение на убийство консультанта аппарата Госдумы РФ в 2003 году в Москве; убийства нескольких лиц, занимающих высокое положение в преступной иерархии, в период с 2002 по 2003 годы; похищение и убийство владельца Красногвардейского рынка Москвы и его сожительницы в 2004 году.

В марте-апреле 2023 года, сообщили в МВД, были задержаны лидер и шесть активных участников группы.

По данным МВД, лидер группы на протяжении длительного времени проживал на территории Украины, где имеет вид на жительство. При этом он регулярно приезжал в Россию для координации деятельности группировки и руководства рядовыми участниками. Добытые криминальным путем деньги, как выяснило следствия, он выводил в страну постоянного проживания.

В ноябре 2023 года в отношении предполагаемого лидера банды и ее активных участников дополнительно возбуждено уголовное дело о бандитизме (части 1, 2 статьи 209 УК РФ).