Минобороны РФ рассказало о сопровождавших самолет Путина Су-35С

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Министерство обороны России опубликовало кадры с истребителями Су-35, которые сопровождали самолет президента Владимира Путина на протяжении полета в ОАЭ.

На кадрах Минобороны РФ показаны пять истребителей Су-35, они оснащены ракетами на внешней подвеске. На видео звено истребителей взлетает с аэродрома, сопровождает борт номер один. На другом видео Су-35 совершают посадку в международном аэропорту в Абу-Даби.

"Истребители Воздушно-космических сил Су-35С со штатным авиационным вооружением различного класса выполнили авиационное сопровождение на всем пути полета литерного самолета в ходе международного перелета", - говорится в сообщении.

"Взлет звена Су-35С осуществлялся с оперативного аэродрома в сложных метеоусловиях при сильном дожде и порывистом ветре. Истребители пилотировали летчики первого класса", - рассказали в министерстве.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков раньше сказал, что истребителей было четыре.

"Для авиационного сопровождения президентского самолета были получены специальные пролетные разрешении от государств, над территорией которых осуществлялся пролет, - добавил он. - Мы признательны этим государствам за сотрудничество".

Су-35 ("Объединенная авиастроительная корпорация", ОАК) - сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения 4++, предназначенный для перехвата и уничтожения в дальних и ближних воздушных боях всех классов воздушных целей, борьбы за господство в воздухе, а также для поражения наземных и надводных объектов войск. Су-35 вооружен пушкой калибра 30 мм и имеет 12 точек подвески для бомб и ракет. Боевая нагрузка - 8 тонн. Истребитель может развивать скорость до 2,5 тысячи км/ч, дальность полета достигает 3,4 тысячи км.