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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Самолет Путина по пути в Абу-Даби сопровождали четыре Су-35С

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - На протяжении всего полета до посадки в Абу-Даби борт номер один президента России сопровождали истребители Су-35С, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

"На протяжении полета президентского самолета до посадки в Абу-Даби главу государства сопровождали четыре истребителя ВКС России Су-35С. Упомянутые истребители несли штатное вооружение различного класса. Взлет звена Су-35С осуществлялся с оперативного аэродрома в России в сложных метеоусловиях при сильном дожде и порывистом ветре. Истребители пилотировали летчики первого класса. Для авиационного сопровождения президентского самолета были получены специальные пролетные разрешения от государств, над территорией которых осуществлялся пролет. Мы признательны этим государствам за сотрудничество", - сказал он.

По его словам, в целом самолеты Су-35 хорошо известны в регионе и самих ОАЭ, к этим машинам традиционно проявляют повышенный интерес.

По официальным данным, Су-35 ("Объединенная авиастроительная корпорация", ОАК) - сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения 4++, предназначенный для перехвата и уничтожения в дальних и ближних воздушных боях всех классов воздушных целей, борьбы за господство в воздухе, а также для поражения наземных и надводных объектов войск. Су-35 вооружен пушкой калибра 30 мм и имеет 12 точек подвески для бомб и ракет. Боевая нагрузка - 8 тонн. Истребитель может развивать скорость до 2,5 тысячи км/ч, дальность полета достигает 3,4 тысячи км.

Абу-Даби ОАЭ Дмитрий Песков Су-35 Владимир Путин
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