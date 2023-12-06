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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Предложено расширить круг лиц для безналоговой передачи активов от КИК

Туда для передачи актива от иностранной организации могут включить близких родственников контролирующего лица

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Правительство предложило расширить круг лиц, которые могут не платить НДФЛ при получении в 2022 году и 2023 году имущества контролируемой иностранной организации (КИК), распространив льготу не только на физическое лицо-налогоплательщика, но и на его близких родственников.

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Поправки внесены ко второму чтению законопроекта № 452648-8 и опубликованы в электронной базе данных парламента.

По действующему законодательству, в 2022 году и 2023 году не уплачивается НДФЛ при получении имущества налогоплательщиком от иностранной организации, где он является контролирующим лицом или учредителем на 31 декабря 2021 года, при условии, что выплаты начались после 5 марта 2022 года и соблюден еще ряд условий.

Безналоговый порядок передачи актива от КИК своему бенефициару (контролирующему лицу) позволял налогоплательщику наиболее быстрым способом перевести актив в свое прямое владение и не уплачивать при этом налог.

Внесенные поправки расширяют перечень лиц, которым предоставляется льгота по НДФЛ и включают туда как физическое лицо-налогоплательщика, так и его близких родственников - супруга, родителей, детей, дедушек и бабушек, внуков, а также полнородных или неполнородных (имеющих общих отца или мать) братьев и сестер. Уточняется, что близкие родственники должны также являться контролирующими лицами иностранной организации, но уже по состоянию на 31 декабря 2022 года, а в отношении налогоплательщика (на момент прекращения участия в указанной иностранной организации) действовали иностранные санкции.

То есть льгота распространяется на близких родственников основного налогоплательщика, который передал своим близким родственникам долю в КИК до конца 2022 года и который при этом находился под санкциями.

НДФЛ КИК Правительство
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