Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Дума намерена продлить на 2024 г. полномочия кабмина по особому режиму налогового администрирования

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Комитет Государственной думы по бюджету одобрил поправку в Налоговый кодекс (НК), которая предлагает продлить полномочия правительства по установлению особенностей налогового администрирования на 2024 г. Был добавлен пункт, который касается определения правительством особенностей взыскания задолженности с помощью денежных средств на счетах налогоплательщика.

"Поправка предусматривает продление полномочий правительства по установлению особенностей налогового регулирования на 2024 год", - сказал в ходе заседания комитета директор департамента налоговой политики Минфина Данил Волков.

Поправка о полномочиях правительства в части налогового администрирования была введена в НК весной 2020 г. и с тех пор ежегодно продлевается с рядом модификаций. Так в 2023 г. правительство вправе принять акты, которые, в частности: продлевают сроки уплаты налогов, страховых взносов; продлевают сроки представления налоговой и бухгалтерской отчетности; вводят дополнительные основания для предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, страховых взносов; продлевают сроки взыскания налогов, страховых взносов; устанавливают основания неприменения ответственности за непредставление (несвоевременное представление) в налоговые органы отчетности, документов.

Во внесенной правительством в понедельник поправке уточняется, что в 2024 г. оно получит также право устанавливать особенности взыскания задолженности за счет денежных средств на счетах налогоплательщика (организации, индивидуального предпринимателя или налогового агента).

Законопроект (N452648-8) планируется рассмотреть во втором чтении на пленарном заседании 7 декабря.

Госдума Минфин РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Дело Михаила Абызова

Прокурор запросил 19,5 лет для экс-министра Михаила Абызова

Путин заявил, что РФ не отказывается от принципов Всеобщей декларации прав человека

Путин заявил, что РФ не отказывается от принципов Всеобщей декларации прав человека

Что произошло за день: понедельник, 4 декабря

Президент РФ сказал, что партнерство России и Турции находится на высоком уровне

Президент РФ сказал, что партнерство России и Турции находится на высоком уровне

Путин выразил надежду на улучшение отношений с Великобританией

Чрезмерно закрытых эмитентов предупредили о потере места в высшем котировальном списке

МВД в 2023 году отказало в приглашении на въезд более чем 5,5 тыс. мигрантов

Россияне с начала 2023 года оформили почти на 20% больше загранпаспортов

Россияне с начала 2023 года оформили почти на 20% больше загранпаспортов

Машков избран главой Союза театральных деятелей

Компания из ОАЭ стала владельцем 99,99% российского юрлица Leroy Merlin

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });