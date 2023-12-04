Дума намерена продлить на 2024 г. полномочия кабмина по особому режиму налогового администрирования

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Комитет Государственной думы по бюджету одобрил поправку в Налоговый кодекс (НК), которая предлагает продлить полномочия правительства по установлению особенностей налогового администрирования на 2024 г. Был добавлен пункт, который касается определения правительством особенностей взыскания задолженности с помощью денежных средств на счетах налогоплательщика.

"Поправка предусматривает продление полномочий правительства по установлению особенностей налогового регулирования на 2024 год", - сказал в ходе заседания комитета директор департамента налоговой политики Минфина Данил Волков.

Поправка о полномочиях правительства в части налогового администрирования была введена в НК весной 2020 г. и с тех пор ежегодно продлевается с рядом модификаций. Так в 2023 г. правительство вправе принять акты, которые, в частности: продлевают сроки уплаты налогов, страховых взносов; продлевают сроки представления налоговой и бухгалтерской отчетности; вводят дополнительные основания для предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, страховых взносов; продлевают сроки взыскания налогов, страховых взносов; устанавливают основания неприменения ответственности за непредставление (несвоевременное представление) в налоговые органы отчетности, документов.

Во внесенной правительством в понедельник поправке уточняется, что в 2024 г. оно получит также право устанавливать особенности взыскания задолженности за счет денежных средств на счетах налогоплательщика (организации, индивидуального предпринимателя или налогового агента).

Законопроект (N452648-8) планируется рассмотреть во втором чтении на пленарном заседании 7 декабря.